Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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У кого линии краснее

У кого линии краснее

КВАДРАТУРА  КРУГА А обстановка, между тем, продолжает накаляться. В смысле, ставки повышают обе стороны.

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Комментарии
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W
Walery
... что-то вроде «саммита дерьмокрадов», не иначе...
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11 час.
Надежда Кувыкина
Как бы то не было.. Но если бы аыбоали президентом любого другого кандидата, они пришли бы на нашу территорию... Это даже не обсуждается.. 100%..раньше или позже, просто был бы вопрос времени...
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11 час.
Ратник Ратник
А почему испытания надо проводить на НАШЕЙ Нловой Земле. Есть острова. которые подходят гораздо лучше. Англия, например, или Япония...
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11 час.

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