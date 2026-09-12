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Гол Бруно Гимарайнса помог «Арсеналу» обыграть «Сандерленд» в матче 4-го тура АПЛ

Гол Бруно Гимарайнса помог «Арсеналу» обыграть «Сандерленд» в матче 4-го тура АПЛ

В субботу, 12 сентября, «Арсенал» обыграл «Сандерленд» в матче 4-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ).

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