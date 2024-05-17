Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

175 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ed
    Надо же, чмо Зверев Сереженька, не вылезая из женских нарядов клоунесс, вот вдруг  прованговал, чудны дела Твои, Госп...Сергей Зверев уве...
  • Марина Трянина
    а зачем? кому она теперь нужна и интересна? если только тихонечко приползет, спрячется в своей норке и не будет отсве...Сергей Зверев уве...
  • Гарий Щерба
    Тебе  ПРИДУРКУ  в ,,КАЩЕНКО,, СТУЧАТЬСА  надо , это как раз  ТВОЯ ДВЕРЬ ....!!!!Барнаульский поли...

Сергей Зверев уверен в том, что Алла Пугачева вернется в Россию

Сергей Зверев уверен в том, что Алла Пугачева вернется в Россию

Он добавил, что будет рад ее приезду Стилист Сергей Зверев выразил уверенность в том, что Алла Пугачева вернется в Россию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Марина Трянина
а зачем? кому она теперь нужна и интересна? если только тихонечко приползет, спрячется в своей норке и не будет отсвечивать....
Ответить
16 час.
E
Ed
Надо же, чмо Зверев Сереженька, не вылезая из женских нарядов клоунесс, вот вдруг  прованговал, чудны дела Твои, Господи!
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх