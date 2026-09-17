Трамп заявил, что украинский конфликт скоро закончится

Президент США Дональд Трамп на митинге в Северной Каролине заявил, что американские представители прилагают значительные усилия для урегулирования конфликта между Россией и Украиной.
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Управляет США не Трамп он просто играет, танцует и заявляет, а решения принимают другие! Он хочет, но не может и потому утром одно, потом его правят, а вечером другое!