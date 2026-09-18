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Царьград

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Электровелосипеды в России стали популярнее в 1,8 раза

Электровелосипеды в России стали популярнее в 1,8 раза

С 31 марта по 31 августа продажи велосипедов в России выросли на 9,8%. Электровелосипеды стали лидерами роста, увеличив популярность в 1,8 раза.

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