Электровелосипеды в России стали популярнее в 1,8 раза

С 31 марта по 31 августа продажи велосипедов в России выросли на 9,8%. Электровелосипеды стали лидерами роста, увеличив популярность в 1,8 раза.
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Интересная статистика. На них реально сейчас часто стали ездить