@ sodra.com Tекст: Никита Демьянов Считается, что «экономическое чудо» прибалтийских стран после распада СССР произошло из-за обильных инвестиций, сделанных в основном скандинавскими странами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Вас уничтожат, но не русские»: Россия решит проблему зарвавшейся Прибалтики без единого выстрела
- Путин потерял терпение: Охота на натовских боевиков на Курщине. Предупреждения кончились. Вторая тайная операция «Аида», о которой молчит МО
- Россия вдруг замолчала, и случилось худшее: Непредсказуемый ход Путина. Брюссель растоптан — такой «подлости и унижения» Европа не ожидала
Свежие комментарии