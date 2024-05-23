РФ и МАГАТЭ обсуждают участие Москвы в анализе воды после сброса с "Фукусимы"

Global Look Press/Yoshio Tsunoda/AFLO Россия обсуждает с представителями МАГАТЭ организационные вопросы участия российских лабораторий в анализе проб воды после сброса с АЭС "Фукусима" в Японии, сообщила 23 мая директор третьего департамента Азии МИД России Людюмила Воробьева.
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