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«Даллас» предпочитает обмен Клэя Томпсона варианту с выкупом контракта (Стейн)

«Мэверикс» на данном этапе предпочитают обмен звездного ветерана Клэя Томпсона возможному выкупу контракта.

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