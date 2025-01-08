Су-35 нанес удар по опорному пункту и личному составу ВСУ в Курской области

Экипаж многоцелевого истребителя с управляемым вектором тяги Су-35 Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнил боевую задачу по сопровождению истребителей-бомбардировщиков в приграничных районах Курской области.
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