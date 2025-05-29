«А сборную кто будет тренировать?». Мостовой отреагировал на информацию о возможном назначении Карпина в «Динамо»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на информацию о возможном назначении Валерия Карпина главным тренером московского «Динамо» при совмещении с аналогичной должностью в сборной России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии