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«А сборную кто будет тренировать?». Мостовой отреагировал на информацию о возможном назначении Карпина в «Динамо»

«А сборную кто будет тренировать?». Мостовой отреагировал на информацию о возможном назначении Карпина в «Динамо»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отреагировал на информацию о возможном назначении Валерия Карпина главным тренером московского «Динамо» при совмещении с аналогичной должностью в сборной России.

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