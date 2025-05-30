Благоустройство сквера у Никольских ворот планируют закончить к 1 июля

Цена ремонта смоленского сквера воинов-интернационалистов составила 12,8 миллиона В областном центре ведутся работы по благоустройству сквера памяти воинов-интернационалистов, расположенного между КДЦ «Губернский» и Никольскими воротами Смоленской крепостной стены.
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