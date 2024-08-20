На Украине задержали главу медкомиссии за фиктивные справки призывникам

Председателя военно-врачебной комиссии, обвиняемую в выдаче призывникам фиктивных справок об инвалидности задержали в Полтавской области сотрудники Службы безопасности Украины, сообщила 20 августа пресс-служба СБУ.
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