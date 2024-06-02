Глава Церкви Америки призывает власти Украины соблюдать религиозную свободу

Архиепископ Вашингтонский, Митрополит всей Америки и Канады Тихон выразил свою поддержку Предстоятелю и верующим Украинской Православной Церкви и призвал власти Украины уважать свободу вероисповедания в стране и соблюдать нормы международного права.
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