СВО на Украине: переговоры, прогнозы и тупики. Что ждать к весне 2025 года?

НАТО берет бразды правления: как альянс заменит США в координации военной помощи Украине Смена парадигмы: от двусторонних соглашений к натовской координации В среду министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил о принципиальном изменении схемы военной поддержки Украины.
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