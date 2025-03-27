СВО на Украине: переговоры, прогнозы и тупики. Что ждать к весне 2025 года?

НАТО берет бразды правления: как альянс заменит США в координации военной помощи Украине Смена парадигмы: от двусторонних соглашений к натовской координации В среду министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил о принципиальном изменении схемы военной поддержки Украины.