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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин провел 1408-й матч в НХЛ и вышел на чистое 40-е место в истории, обойдя Дэйла Хантера

Нападающий «Вашингтона» сделал передачу в игре против «Эдмонтона» (2:7). Теперь на счету Александра Овечкина 49 (18+31) баллов в 61 матче сезона.

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