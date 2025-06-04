Травматолога оштрафовали на 450 тысяч рублей за взятку в 30 тысяч для оформления инвалидности

Октябрьский районный суд Орска приговорил травматолога к штрафу, конфисковал в доход государства сумму полученной взятки, а также лишил права заниматься врачебной деятельностью, связанной с оформлением документов для МСЭ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии