Почти 9 тысяч человек привились от гриппа у станций казанского метро

В пунктах вакцинации у станций казанского метро привились от гриппа 8 932 человека. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.
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