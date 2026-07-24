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Царьград

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Крис Браун признал вину в драке в лондонском ночном клубе

Крис Браун признал вину в драке в лондонском ночном клубе

Крис Браун признал вину в драке в лондонском клубе 19 февраля 2023 года. Артист и рэпер Hoody Baby столкнулись с обвинениями после инцидента с музыкальным продюсером.

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