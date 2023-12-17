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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Серия поражений «Детройта» достигла 23 матчей

«Детройт» в субботу потерпел разгромное гостевое поражение от «Милуоки» – 114:146. Антирекордная серия поражений «Пистонс» достигла 23 матчей.

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