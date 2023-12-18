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Little Big опубликовала заявление в связи со смертью "Пухляша" Дмитрия Красилова

Little Big опубликовала заявление в связи со смертью "Пухляша" Дмитрия Красилова

Что написала группа Little Big в связи со смертью Дмитрия Красилова, известного как "Пухляш".В понедельник, 18 декабря, стало известно о смерти 29-летнего Дмитрия Красилова, более известного как "Пухляш".

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