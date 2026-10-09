Сегодня обсуждали редакторскую боль, как писать понятно, нормальным человеческим языком. Многие считают, что писать понятно - это упростить до примитива, но это не так.
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