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22 подписчика
Сегодня обсуждали редакторскую боль, как писать понятно, нормальным человеческим

Сегодня обсуждали редакторскую боль, как писать понятно, нормальным человеческим языком. Многие считают, что писать понятно - это упростить до примитива, но это не так.

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