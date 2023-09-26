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Николич приглашал Кокорина в «Шабаб Аль-Ахли»: «Александр сказал, что ему было бы интересно поработать со мной. Но в итоге он вернулся на Кипр»

Николич приглашал Кокорина в «Шабаб Аль-Ахли»: «Александр сказал, что ему было бы интересно поработать со мной. Но в итоге он вернулся на Кипр»

«Разговаривал с Кокориным. Мне нужно было укрепить две позиции — центр нападения и опорную зону. С первого дня я хотел Луку Миливоевича, прекрасно знаю его.

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