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Царьград

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Жительница Дмитрова нашла в чате фейковый аккаунт со своим фото

Жительница Дмитрова нашла в чате фейковый аккаунт со своим фото

Жительница Дмитрова, добившаяся в суде признания недействительными ряда положений договора с управляющей компанией, обнаружила в домовом чате фейковый аккаунт со своими именем и фотографией, от имени которого был опубликован благодарственный отзыв о включённом отоплении.

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