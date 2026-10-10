Жительница Дмитрова нашла в чате фейковый аккаунт со своим фото

Жительница Дмитрова, добившаяся в суде признания недействительными ряда положений договора с управляющей компанией, обнаружила в домовом чате фейковый аккаунт со своими именем и фотографией, от имени которого был опубликован благодарственный отзыв о включённом отоплении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- МФО оштрафовали н...
- "Это натуральный ...
- СИ Прощание с Лидией...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым