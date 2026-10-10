Жительница Дмитрова нашла в чате фейковый аккаунт со своим фото

Жительница Дмитрова, добившаяся в суде признания недействительными ряда положений договора с управляющей компанией, обнаружила в домовом чате фейковый аккаунт со своими именем и фотографией, от имени которого был опубликован благодарственный отзыв о включённом отоплении.