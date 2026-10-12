Генерал Липовой: ВСУ мародерствует в Харьковской области на фоне эвакуации

В Харьковской области продолжается эвакуация мирных жителей из зоны боевых действий, при этом приоритет отдается детям, оставшимся без попечения родителей.
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