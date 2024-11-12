Им бы помолчать...

А вы посмотрите, кто восстанавливает Мариуполь и другие населенные пункты? Хуснуллин со своими абреками, а местных, которым здесь жить- близко не подпускают к работам. И черножопые уже и там свои законы толкают- местные жалуются. Так ене пора ли хуснулло отовсюду гнать с его абреками?

Александр Симаков

Ты чем недоволен, пятнистый? Какая разница, кто восстанавливает - главное, что уже практически всё восстановили! А о том, что местные жалуются на засилье мигрантов надо Миронову сказать спасибо. Этот спасатель выхухолей уже не первый раз ради пиара фейки распространяет. Кстати, тебе бы тоже помолчать. С чего это ты вступился за Монтян?