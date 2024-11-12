Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Им бы помолчать...

Им бы помолчать...

TAKSISTO (Елена Субботина) Понаехавшие укро патриоты, изображающие из себя пророссийских "защитников", утверждающие, что они прям всей своей "щирой" душой за Россию, порой попадают не только впросак.

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Комментарии
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Анатолий Анатольев
А кто &quot;ОНО&quot; такая?????! От ЗЛА необходимо избавляться!
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12 час.
Александр Пятнистый
А вы посмотрите, кто восстанавливает Мариуполь и другие населенные пункты? Хуснуллин со своими абреками, а местных, которым здесь жить- близко не подпускают к работам. И черножопые уже и там свои законы толкают- местные жалуются. Так ене пора ли хуснулло отовсюду гнать с его абреками?
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12 час.
Александр Симаков
Ты чем недоволен,  пятнистый?  Какая разница, кто восстанавливает - главное, что уже практически всё восстановили!  А о том, что местные жалуются на засилье мигрантов надо Миронову сказать спасибо. Этот спасатель выхухолей  уже не первый раз ради пиара фейки распространяет. Кстати, тебе бы тоже помолчать. С чего это ты вступился за Монтян?
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8 час.

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