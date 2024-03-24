Авангард – Локомотив: прогноз на пятый матч 26 марта 2024, КХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (0), ТБ 4 Счет в серии 1 — 3 (1 : 2 2ОТ, 0 : 7, 2 : 1 ОТ, 1 : 3) Увольнение главного тренера Михаила Кравца, как и предполагалось многими, носило временный эффект.
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