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Одна из компаний Алексея Блиновского задолжала более 658 тыс. рублей

Одна из компаний Алексея Блиновского задолжала более 658 тыс. рублей

Согласно информации "БИР-Аналитик", по счетам компании Блиновского приостановлены операции. Решение было вынесено 12 ноября, а основанием стало "неисполнение налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налогового агента) требования об уплате задолженности".

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