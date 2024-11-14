Одна из компаний Алексея Блиновского задолжала более 658 тыс. рублей

Согласно информации "БИР-Аналитик", по счетам компании Блиновского приостановлены операции. Решение было вынесено 12 ноября, а основанием стало "неисполнение налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, налогового агента) требования об уплате задолженности".
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