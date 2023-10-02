В Турции массово отменяют авиарейсы из-за непогоды

Скриншот видео Настоящий коллапс случился в аэропортах Турции. Из-за непогоды на северо-западе страны было задержано и отменено множество авиарейсов, в том числе международных, а также между Стамбулом и популярными турецкими курортами.
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