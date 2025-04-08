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СК возбудил дело по факту гибели жителя села Погребки при атаке дрона ВСУ

СК возбудил дело по факту гибели жителя села Погребки при атаке дрона ВСУ

Правоохранители устанавливают обстоятельства убийства мирного жителя села Погребки Курской области. Об этом 8 апреля сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

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