СК возбудил дело по факту гибели жителя села Погребки при атаке дрона ВСУ

Правоохранители устанавливают обстоятельства убийства мирного жителя села Погребки Курской области. Об этом 8 апреля сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.
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