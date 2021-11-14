Юрий БЕЛОУС: По такой бездарной игре не помог бы ни Агаларов, ни Пеле

Смолов ходил по полю вальяжно, как вор в законе, и Головин тоже сыграл беззубо. Не попадём на ЧМ - и наш футбол будет отброшен ещё на несколько лет назад Собеседник «Спорт уик-энда» после поражения сборной России в Хорватии - известный футбольный функционер, экс-гендиректор «Москвы» и «Ростова», бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус.