Военные новости...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военные новости ★ сводки СВО

1 434 подписчика

Су-34 начали бить по Славянску с расстояния в 20 километров

Су-34 начали бить по Славянску с расстояния в 20 километров

Три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 впервые за долгое время нанесли удар управляемыми авиабомбами по позициям боевиков киевского режима в Славянске и Краматорске, находясь всего в 20 километрах от ЛБС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии