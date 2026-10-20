Бывший президент Сербии Александр Вучич в интервью журналистке Ксении Собчак рассказал о личном общении с президентом России Владимиром Путиным, объяснил, почему считает урегулирование конфликта на Украине тупиковым, и поделился впечатлениями от встреч с Дональдом Трампом.