Бывший президент Сербии Александр Вучич в интервью журналистке Ксении Собчак рассказал о личном общении с президентом России Владимиром Путиным, объяснил, почему считает урегулирование конфликта на Украине тупиковым, и поделился впечатлениями от встреч с Дональдом Трампом.
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