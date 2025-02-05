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  • александр муравьев
    Такое сплошь и рядом. Я ни одной диспансеризации не проходил. В карточке написано что все прошёл.Владельца сети кл...
  • лина любимцева
    Пишут о том, ЧЕГО НЕ БЫЛО!! Это деньги пилят...Владельца сети кл...

Штайнмайер назвал неприемлемой идею Трампа переселить жителей Газы

Штайнмайер назвал неприемлемой идею Трампа переселить жителей Газы

TASS/AP/Ebrahim Noroozi Предложение президента США Дональда Трампа переселить жителей Газы из региона неприемлемо с точки зрения международного права, заявил 5 февраля президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

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