Штайнмайер назвал неприемлемой идею Трампа переселить жителей Газы

TASS/AP/Ebrahim Noroozi Предложение президента США Дональда Трампа переселить жителей Газы из региона неприемлемо с точки зрения международного права, заявил 5 февраля президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии