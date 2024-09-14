Эрл Уотсон вошел в тренерский штаб команды NCAA Сан-Диего

Бывший главный тренер «Санз» присоединится к штабу команды университета Сан-Диего. В Сан-Диего Уотсон воссоединится с главным тренером Стивом Лавином, который с 1997 по 2001 годы тренировал его в команде Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.