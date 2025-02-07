Осужденный за призывы к экстремистским действиям житель Смоленщины подал апелляцию

Суд оставил ее без удовлетворения Смолянин из Сафонова, которого в ноябре прошлого года осудили за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, попросил суд смягчить назначенное ему наказание.
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