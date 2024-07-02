CFR: Путин станет особой целью повестки саммита НАТО в Вашингтоне

В Вашингтоне пройдет саммит НАТО. Некоторые объявленные на нем меры адресуют президенту России Владимиру Путину, заявил профессор Колумбийского университета Стивен Сестанович на сайте Совета по международным отношениям (CFR).
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