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    А если учесть что компания официально ушла с российского рынка то преимущества спорныПредставлена нова...
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    В жопу пусть себе их засунут !Nvidia дарит игры...

США никак не успокоятся. Власти ограничили продажи чипов Nvidia, произведенных специально для Китая, с учётом предыдущих ограничений

США никак не успокоятся. Власти ограничили продажи чипов Nvidia, произведенных специально для Китая, с учётом предыдущих ограничений

Акции Nvidia пережили худшее падение акций за более чем два месяца после того, как администрация президента США Джо Байдена ограничили продажи компанией процессоров, разработанных специально для китайского рынка.

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