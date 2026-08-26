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Учёные связали ультрапереработанные продукты с повышенным риском атеросклероза

Учёные связали ультрапереработанные продукты с повышенным риском атеросклероза

Учёные проанализировали данные более 133 тысяч участников британского биобанка UK Biobank и выяснили, что высокое потребление ультрапереработанных продуктов ассоциировано с повышенным риском атеросклероза.

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