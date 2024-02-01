Космический стартап Quindar привлёк инвестиции для разработки облачной платформы управления спутниками

Космический стартап Quindar сообщил о завершении успешного финансирования на сумму $6 000 000. Эти инвестиции будут направлены на развитие облачной платформы с искусственным интеллектом для управления спутниками.
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