Россиян предупредили о подорожании елочных украшений

В 2024 году украшение елки обойдется россиянам почти в 4,2 тысячи рублей. О подорожании новогоднего декора сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».
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