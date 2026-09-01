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Исторический сентябрьский тренд S&P 500 и почему 2026 год может стать исключением

Исторический сентябрьский тренд S&P 500 и почему 2026 год может стать исключением

Сентябрь традиционно считается наиболее сложным и волатильным месяцем для американского фондового рынка: начиная с 1928 года индекс S&P 500 показывает в сентябре среднее падение на 1,1%.

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