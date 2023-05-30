Федеральное агентство новостей №1

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Переехавший в Сербию на ПМЖ россиянин рассказал об особенностях жизни в европейской стране для эмигрантов

Переехавший в Сербию на ПМЖ россиянин рассказал об особенностях жизни в европейской стране для эмигрантов

Переехавший с семьей в Сербию россиянин Алексей рассказал в интернет-блоге о всех тонкостях, с которыми могут столкнуться эмигранты в стране.

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