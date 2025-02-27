Идейные вдохновители украинского терроризма Старые лекалаПохоже, мы становимся свидетелями очередного этапа антиукраинской войны администрации Дональда Трампа.
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Идейные вдохновители украинского терроризма Старые лекалаПохоже, мы становимся свидетелями очередного этапа антиукраинской войны администрации Дональда Трампа.
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