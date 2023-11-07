90 лет назад в Петрозаводске был установлен памятник Ленину

7 ноября 1933 года в Петрозаводске установили памятник вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину. Несмотря на то, что культ личности Ленина уже давно развенчан, монумент до сих пор находится на площади его имени, которая прежде называлась Круглой.