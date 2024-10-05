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Новости СВО. Комбат бежавшего из Угледара подразделения ВСУ покончил с собой. Карта боевых действий на Украине на сегодня 06.10.2024

Новости СВО. Комбат бежавшего из Угледара подразделения ВСУ покончил с собой. Карта боевых действий на Украине на сегодня 06.10.2024

Российский военнослужащий раскрыл ошибку украинских боевиков в Угледаре. В ВСУ подтвердили самоубийство комбата бежавшего из Угледара подразделения Журналист из Украины Владимир Бойко, служащий в ВСУ, подтвердил информацию о самоубийстве командира 86-го батальона 123-й бригады теробороны Игоря Гриба.

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