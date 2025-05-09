Турция ограничивает продажу вейпов: туристам советуют готовиться заранее Ирина ВальковаПопулярнейшее туристическое направление у россиян — Турция — снова в центре внимания, но на этот раз не из-за цен на турпакеты или погодных условий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии