Польша: Аэропорт Люблина (LUZ/EPLB) был ненадолго закрыт рано утром, а затем вновь открылся около 07:42 (06:42 по Гринвичу) из-за военных действий в ответ на удары России по Украине.
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