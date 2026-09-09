Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 609 подписчиков

ВСУ впервые атаковали Новый Уренгой. Губернатор сделал заявление

ВСУ впервые атаковали Новый Уренгой. Губернатор сделал заявление

Противник продолжает ставить новые рекорды - 9 сентября украинские войска достали до Ямало-Ненецкого автономного округа.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Виталий Сорокин
Виталий Сорокинизменено

А на Северный Полюс ещё не долетели??? Забронзовевший Кремль...воевать будем??? или и так сойдёт? В мои времена ПВО было обороной, а не "фиговым листом"... Знаете, где ковали меч ПВО??? И почему этот полигон живёт в г..не? Вот такое ПВО у Москвы и будет!  Кто там избираться собрался? ЕС?.. Московские Бонзы, Вы точно, в России живёте? Беда!