ВСУ впервые атаковали Новый Уренгой. Губернатор сделал заявление

Противник продолжает ставить новые рекорды - 9 сентября украинские войска достали до Ямало-Ненецкого автономного округа.
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А на Северный Полюс ещё не долетели??? Забронзовевший Кремль...воевать будем??? или и так сойдёт? В мои времена ПВО было обороной, а не "фиговым листом"... Знаете, где ковали меч ПВО??? И почему этот полигон живёт в г..не? Вот такое ПВО у Москвы и будет! Кто там избираться собрался? ЕС?.. Московские Бонзы, Вы точно, в России живёте? Беда!