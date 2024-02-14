Набиуллина объяснила, как мошенникам удалось украсть 16 млрд рублей за год

В России не произошло долгожданного перелома в борьбе с кибермошенниками, поскольку они проявили большую изобретательность, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на уральском форуме «Кибербезопасность в финансах».
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