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Набиуллина объяснила, как мошенникам удалось украсть 16 млрд рублей за год

Набиуллина объяснила, как мошенникам удалось украсть 16 млрд рублей за год

В России не произошло долгожданного перелома в борьбе с кибермошенниками, поскольку они проявили большую изобретательность, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на уральском форуме «Кибербезопасность в финансах».

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