В Ростовской области водителя эвакуатора задержали за убийство восьмилетней девочки

Мужчина рассказал на допросе, что предложил подвезти ребенка до дома, вывез в безлюдное место и убилПравоохранители задержали 25-летнего жителя поселка Дорожный Ростовской области по подозрению в убийстве восьмилетней девочки, сообщает областное управление Следственного комитета.