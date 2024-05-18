В Ростовской области водителя эвакуатора задержали за убийство восьмилетней девочки

Мужчина рассказал на допросе, что предложил подвезти ребенка до дома, вывез в безлюдное место и убилПравоохранители задержали 25-летнего жителя поселка Дорожный Ростовской области по подозрению в убийстве восьмилетней девочки, сообщает областное управление Следственного комитета.
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